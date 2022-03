Gli scatti delle donne del mondo in mostra a Lonate Pozzolo

A Lonate Pozzolo, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, venerdì 4 marzo la mostra Woman world wide: appuntamento alle ore 20.30 all’ala Peppino Impastato del Monastero San Michele (in via Cavour, 21).

Verranno proposti gli scatti di Claudio Giraldi, fotografo per passione con soggetto principale le donne dal mondo. «Claudio Giraldi da 50 anni gira il mondo – racconta l’assessora alle Pari opportunità, Melissa Derisi – e da ogni viaggio torna arricchito, oltre che di foto, di emozioni. Una foto ferma un attimo di vita, ma può donare emozioni per sempre. Le donne che ha immortalato con la sua macchina fotografica, con i loro sguardi che evidenziano l’orgoglio della loro appartenenza, indicano il valore universale della bellezza, lontano nei luce dagli stereotipi del mondo contemporaneo».

Nella serata di inaugurazione verrà proposto anche un concerto a cura del Black Velvet Quartet, “Ritratti al femminile”.

La mostra sarà visitabile fino al 19 marzo nei seguenti orari: