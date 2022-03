Hostess: ToGet4U è il luogo in cui domanda e offerta si incontrano

ToGet4U è un portale che è stato creato per soddisfare le necessità di un team di imprenditori piemontesi che non di rado si sono trovati nella situazione di dover reclutare dei professionisti per i propri eventi, grazie a cui diventa più agevole e rapida la ricerca di camerieri, promoter e molte altre figure che, in genere, sono necessarie in occasione di eventi di settore. Non solo le fiere, ma anche – per esempio – le mostre, le sfilate e le convention: insomma, eventi privati e aziendali di ogni tipo. Oltre ai camerieri e ai promoter, si possono ricercare e selezionare anche addetti alla sicurezza e animatori per locali, così come cantanti e dj, senza dimenticare gli steward, le hostess, i barman, i cuochi, le modelle e gli interpreti.

Come funziona

È come avere a disposizione un’ agenzia hostess Milano , insomma. ToGet4U si presenta come uno strumento decisamente comodo grazie a cui le aziende e gli imprenditori possono ricercare e selezionare con facilità le figure di cui hanno bisogno, e al tempo stesso è un prezioso punto di riferimento per tutti coloro che, giorno dopo giorno, desiderano cogliere al volo opportunità di lavoro in questo ambito. La ricerca dei professionisti è gratuita, ed è disponibile per chiunque, dagli organizzatori di eventi alle agenzie di marketing, dagli imprenditori alle aziende, senza trascurare i privati. Una volta individuati i professionisti a cui si potrebbe essere interessati, si può scegliere se comprare il loro contatto, così da ingaggiarli direttamente, o far sì che siano i referenti del portale a coordinare il tutto e a gestire la parte relativa ai contratti.

Perché scegliere ToGet4U

Con ToGet4U lo Staff lo scegli TU! Grazie a questo portale di staff per eventi, infatti, trovare un professionista interessato e affidabile è semplice come bere un bicchiere d’acqua. Ogni azienda attraverso il sito presenta una richiesta di staff fornendo tre informazioni molto semplici: per quanti e quali giorni ha bisogno, qual è la città in cui si deve svolgere l’evento e qual è la tipologia di figura richiesta (per esempio una promoter, una hostess, e così via). In breve viene effettuata la ricerca, e sono direttamente i clienti a decidere quali professionisti reclutare.

L’organizzazione di eventi

L’organizzazione di eventi è una delle preziose funzioni che il portale mette a disposizione: feste private, ma non solo, che possono essere allestite a Torino, a Roma, a Milano e in tutte le più importanti città italiane. Lo scopo è quello di consentire ai clienti di risparmiare, e il motivo è presto detto: l’evento viene organizzato grazie al confronto delle proposte, e quindi dei prezzi, dei vari fornitori di servizi – di noleggio, di catering, e così via – convenzionati con loro. Seguendo questa strada, si ha l’opportunità di beneficiare del preventivo più conveniente per il cliente a seconda delle sue esigenze. La flessibilità è uno dei punti di forza di ToGet4U, sia per quel che riguarda la ricerca dei professionisti, sia per ciò che concerne la modalità di assunzione, che può essere assistita o diretta. I clienti, infatti, hanno la possibilità di decidere di affidarsi al portale in tutto e per tutto, aprendo un’offerta di lavoro dopo aver specificato i propri bisogni e poi selezionando i professionisti fra coloro che si sono candidati.

Quanto costa

ToGet4U prevede prezzi standard molto vantaggiosi che comprendono tutti gli oneri; tutti, per altro, vengono presentati ai clienti con estrema chiarezza e trasparenza. Ben diversa dalla tradizionale agenzia, la proposta di questo portale è variegata e completa. Il servizio è partito da poco tempo ma ha già ricevuto numerose recensioni di tenore positivo. Le aziende vi fanno sicuro affidamento, soprattutto da quando le conseguenze della pandemia hanno imposto di prestare attenzione alla riduzione dei costi. I benefici sono tanti, non solo perché questo portale di professionisti è presente in ogni regione d’Italia, ma anche perché si può beneficiare in qualunque momento del supporto di un operatore. Da un lato, quindi, ci sono i vantaggi – anche di natura economica – tipici di un portale web, mentre dall’altro lato viene garantito il coordinamento umano che si potrebbe trovare in una qualunque agenzia di promoter o di hostess.