InCanto di primavera: il John Paul II Choir in concerto al Liceo musicale

Si intitola “InCanto di Primavera” il concerto del John Paul II Choir in programma per sabato 9 aprile alle ore 21 all’auditorium del Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero di Varese.

Il famoso coro si esibirà in brani di musica pop, rock e gospel con un tributo alle più belle colonne sonore dei film di animazione per i bambini di ogni età.

La serata è promossa con spirito di solidarietà dall’Arcobaleno di Nichi e l’intero ricavato sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli per la realizzazione di una residenza per famiglie con bambini ricoverati presso l’ospedale Del Ponte di Varese. Allo stesso scopo sono destinati i fondi raccolti attraverso le Uova di Pasqua realizzate per l’Arcobaleno di Nichi dalla rinomata Pasticceria Buosi, in cioccolato fondente o al latte, con sorpresa, incluso lo speciale Rainbow ticket che di premi ne contiene sette, come i colori dell’arcobaleno.

Per prenotare o richiedere maggiori informazioni scrivere a arcobalenodinichi@gmail.com oppure 377 6786645.