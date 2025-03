La “storia alternativa” di Otello e Iago al teatro Duse di Besozzo

Continuano gli appuntamenti della stagione teatrale 2025 organizzata dal Comune di Besozzo in collaborazione con Circolo Spettacoli di Legnano sabato 8 marzo alle 21 al Teatro Duse, in via Duse a Besozzo, con lo spettacolo “Questo Otello è tutta un’altra storia” a cura della Compagnia Teatrale Ronzinante.

Una commedia divertente e liberamente ispirata alla famosa opera di William Shakespeare per la regia di Andrea Motta, vuole rendere immortali e sublimi i personaggi di Otello e Desdemona, adatto anche ai ragazzi e ad un pubblico giovane.

Quando Iago, esasperato dal disprezzo che suscita, decide di dimostrare che non ci sarebbe capolavoro shakespeariano senza di lui e s’impegna a lasciare in pace Otello, gli altri personaggi si ritrovano in situazioni inusuali per i loro caratteri tragici. Che sarà del Moro senza la gelosia? E di Desdemona? E se la mancanza di motivi validi di Iago nascondesse una missione educativa: rendere immortali e sublimi i personaggi di Otello e Desdemona facendone passare loro tante per riempire le platee di ogni tempo di pietà catartica? Iago, stanco del disprezzo generale, decide di dimostrare la nobiltà nascosta dietro il suo agire subdolo non facendo niente di quel che fa di solito. Prende così avvio una storia parallela ricca di citazioni e fraintendimenti, strategie e contromosse ma soprattutto risate.

Quello dell’8 marzo è il penultimo spettacolo della stagione 2025, che si concluderà sabato 22 marzo alle 21 con Lezioni di FILO_SOFIA manuale di sopravvivenza per domestiche di e con Margherita Antonelli, attrice e comica di Zelig e Cielito Lindo, dove interpretava proprio una domestica.

INFO:

Biglietto: intero 15 € – ridotto studenti fino a 25 anni 10 € – fino a 12 anni 6 €

Per info e prenotazioni: direzione@circolospettacoli.it tel. 3519954376

Si consiglia di acquistare i biglietti prima dello spettacolo sul sito: www.mailticket.it oppure, se i

posti sono ancora disponibili, direttamente in teatro la sera dello spettacolo.