Investita in via Dante a Lonate Pozzolo, grave ragazza di 21 anni

Grave incidente a Lonate Pozzolo, all’ora di pranzo di mercoledì 9 marzo: una ragazza di 21 anni è stata portata in ospedale in gravi condizioni, in pericolo di vita.

È successo alle 13.44, in via Dante, la strada che conduce al centro del paese, di fronte alle fonderie (foto d’archivio).

Sul posto si sono precipitati ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e automedica. La ragazza ha riportato trauma cranico e trauma bacino. È stata portata in ospedale a Busto Arsizio in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale lonatese.