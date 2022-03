La Caronnese espugna 2-1 Tortona e va ai quarti di Coppa Italia

Il buon momento della Caronnese, che sta risalendo la classifica nel Girone A, si proietta anche nella Coppa Italia di Serie D. I rossoblu hanno espugnato in rimonta 2-1 il campo del Derthona qualificandosi per i quarti di finale della competizione nazionale, dove ci sarà la Virtus CiseranoBergamo come prossimo ostacolo.

LA PARTITA

La gara non si è aperta bene per la Caronnese, che dopo 5′ si è trovata sotto: il taglio di Saccà su un lancio dalle retrovie sorprende De Lucca che stende l’avversario. Rigore e lo stesso Saccà realizza per il vantaggio casalingo. I rossoblu sono però bravissimi a reagire subito e Rocco sfrutta il rinvio sbagliato di Bertozzi per insaccare dalla trequarti il gol dell’1-1. Il primo tempo continua a essere vivace, con la verve di capitan Corno che si contrappone ai tentativi di Diallo e Saccà.

Nel secondo tempo i ritmi sono più blandi, la gara prosegue in equilibrio fino al 33′ quando il Derthona resta in 10 per l’espulsione di Emiliano. La Caronnese a quel punto ci crede e lo sforzo viene premiato a due minuti dal 90′ quando Zeroli di testa sigla il gol del 2-1 che vale vittoria e passaggio del turno.

DERTHONA-CARONNESE 1-2 MARCATORI: pt 5’ rig. Saccà, 10’ Rocco; st 44’ Zeroli. DERTHONA (4-3-3): Bertozzi; Gjura, Emiliano, Galliani, Luzzetti (28’ st Ordisci); Filip (42’ st Kanteh), Manasiev; Saccà (33’ st Todisco), Romairone (15’ st Procopio), Otelé; Diallo. A disp.: Teti, Negri, Grieco, Akouah, Speranza. All.: Zichella. CARONNESE (3-5-2): Angelina; Zeroli (47’ st Folla), Arpino, Lazzaroni; Coghetto, Putzolu, Cretti (40’ st Sardo), F. Esposito, De Lucca (6’ st Vernocchi); Corno (21’ st Santi), Rocco (21’ st R. Esposito). A disp.: Catizone, Galletti, Diatta, Panicucci. All.: Scalise. ARBITRO: Drigo di Portogruaro. NOTE: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni. Spettatori 80 circa. Espulso: 33’ st Emiliano per doppia ammonizione. Ammoniti: Cretti, Galliani, Diallo, Lazzaroni. Angoli 1-2. Recupero 1’, 4’.

Nei recuperi di campionato in programma in questo mercoledì il Casale ha pareggiato 0-0 in casa contro l’Asti. Stesso risultato senza reti a Imperia, dove era di scena il Saluzzo.