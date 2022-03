La Caronnese non vuole fermarsi, al “Comunale” arriva il Gozzano

Il passaggio del turno di Coppa Italia (leggi qui) ha dato un’altra dimostrazione di buona salute alla Caronnese, che avrà il morale a mille dopo il colpo di Tortona che ha portato Corno e compagni ai quarti di finale della competizione nazionale.

Anche in campionato i rossoblu sembrano aver trovato il giusto ritmo e stanno risalendo la classifica cercando di lasciarsi alle spalle i bassifondi. Domenica 13 marzo (fischi d’inizio alle ore 14.30) al “Comunale” di Caronno Pertusella arriverà il Gozzano, che al contrario arriva da settimane complicate e solo domenica scorsa – 2-2 contro l’Rg Ticino – è riuscito a interrompere una serie nera di 4 sconfitte in fila.

La Caronnese però non ha ancora finito il suo compito: la corsa verso la salvezza, per quanto la situazione sia meno grave, non si è ancora completata e riuscire a chiudere presto i conti è l’obiettivo da centrare. Il rientro di capitan Federico Corno, che contro il Derthona è tornato da titolare, sarà una spinta in più alla squadra per fare ancora meglio.

In caso di vittoria, oltre i tre punti, il premio sarebbe doppio perché in classifica ci sarebbe il sorpasso proprio ai danni del Gozzano.

SERIE D GIRONE A – XXVIII GIORNATA

Domenica 13 marzo ore 14.30: Bra – Imperia; Caronnese – Gozzano; Casale – Lavagnese; Derthona – Saluzzo; Ligorna – Varese; Pdhae – Fossano; Rg Ticino – Borgosesia; Sanremese – Chieri; Sestri Levante – Asti; Vado – Novara.

CLASSIFICA: Novara 59; Sanremese 53; Varese 47; Derthona 43; Chieri 41; Borgosesia 40; Bra 39; Vado 38; Casale 37; Gozzano 35; Caronnese, Sestri Levante, Ligorna, Pdhae 33; Asti, Rg Ticino 30; Fossano 27; Imperia 25; Lavagnese 21; Saluzzo 13.