La ditta Rossini di Rescaldina amplia la sede, al comune un nuovo spazio giochi in via Asilo

Al via a Rescaldina i lavori per l’ampliamento della ditta Rossini di via De Gasperi, società per azioni con otto stabilimenti in Europa, America e Asia attiva nel settore della stampa. L’intervento, che inizierà in settimana, prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica su via De Gasperi con parcheggio interrato e una serie di modifiche interne ed esterne al fabbricato già esistente, per il quale sono previste modifiche alle facciate, riqualificazione delle aree verdi e opere per l’adeguamento alle attuali normative per l’efficienza energetica e l’invarianza idraulica.

I lavori di ampliamento della ditta Rossini, in base a quanto stabilito dal permesso di costruire convenzionato, porteranno a Piazza Chiesa una serie di opere di riqualificazione ambientale. A partire dal nuovo spazio giochi in via Asilo, che vedrà la luce nei prossimi mesi e porterà la firma dei più piccoli. Per «concretizzare un percorso partecipativo all’interno del progetto in corso “La città dei Bambini” – spiega il sindaco Gilles Ielo -, nei giorni scorsi gli architetti hanno partecipato al laboratorio “La Città dei Bambini e delle Bambine” per progettare insieme ai nostri piccoli cittadini i giochi di via Asilo. Il nuovo spazio per il gioco, che verrà realizzato tra qualche mese, rispecchierà i desideri e la creatività espressa dai bambini».

«Le altre opere riguarderanno interventi di migliorie botaniche nel “Bosco della Pace” e nell’aiuola tra via Silvio Pellico e vicolo Orti – aggiunge l’assessore alle opere pubbliche Adriana Gulizia -. Si procederà poi alla deimpermeabilizzazione del suolo nell’area verde di via Legnano ad angolo con via Vittorio Veneto, tramite la sostituzione del pavimento in cemento con un più naturale calcestre».

Nell’ambito dell’intervento l’azienda procederà anche all’abbattimento degli alberi presenti lungo il lato dell’area industriale di via della Vittoria, che saranno poi sostituiti da piante con caratteristiche simili. «La procedura di abbattimento era già stata prevista nella pratica edilizia ed era supportata dalla perizia di un agronomo e verificata dal consulente agronomo del comune che hanno verificato che alcune alberature sono in fase senescente – conclude Gulizia -. La ditta si è impegnata e ha dichiarato che procederà “in assenza nidi”. Al termine dei lavori di ampliamento, la ditta dovrà piantare alberi di “prima grandezza” ovvero specie che possano raggiungere fino a 20 metri di altezza a completo sviluppo, per una compensazione ambientale e paesaggistica dei luoghi».