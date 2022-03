La forma della voce: i bambini e i colori dell’intercultura al Maga di Gallarate

Sabato 5 e domenica 6 marzo 2022, il Museo Maga di Gallarate ospita la mostra finale del progetto La forma della voce: un lavoro che ha visto protagonisti oltre 700 studenti degli istituti scolastici cittadini.

Il progetto ha coinvolto i bambini di età 5 e 6 anni, età di passaggio tra la Scuola dell’Infanzia e la Primaria e va ad inserirsi fra i molti eventi organizzati in occasione della settimana dell’Intercultura 2021 – 2022 promossi dalla rete degli Istituti scolastici cittadini “Scuola Aperta al Mondo”.

L’I.C. De Amicis di Gallarate, capofila della Rete e gli I.C. Ponti, Gerolamo Cardano e Dante,nonostante le difficoltà di questo periodo storico, non hanno rinunciato a dare uno spazio di visibilità, oggi ancora più urgente e necessario, a temi quali l’Intercultura e l’inclusione.

Il tema dell’edizione è la relazione tra il linguaggio scritto e orale. Nella delicata età di passaggio tra Infanzia e Primaria, i bambini apprendono le basi della comunicazione scritta e della lettura. La convivenza di molte lingue diverse tra i bambini della comunità scolastica gallaratese rende particolarmente ricco di varianti e sfaccettature questo apprendimento, una volta considerato semplice e lineare.

LA FORMA DELLA VOCE mira a far riflettere bambini e adulti sul valore della comunicazione, della comprensione e dell’ascolto, attraverso una serie di pratiche legate alla condivisione delle differenti lingue e dei diversi alfabeti, includendo nel percorso anche la possibilità di scoprire il valore dei dialetti parlati nelle diverse zone d’Italia.

I bambini hanno lavorato sull’enunciato “La forma della voce” scritto e pronunciato in varie lingue disegnandone le lettere fino a trasformarle in segno-colore, oppure marcando il ritmo dei suoni con il colore. Gli “spartiti” e le tessere colorate che sono risultate dai laboratori sono mostrati al pubblico in un allestimento al Museo MA*GA, insieme ai contributi video delle insegnanti che hanno seguito il percorso con il personale del Museo.

L’allestimento è stato reso possibile grazie al generoso contributo del Lions Club Gallarate Host.

Tutte le famiglie dei bambini coinvolti potranno visitare le mostre con accesso libero al museo.

Gallarate , Museo Maga (via E. De Magri 1)

Sabato 5 e domenica 6 marzo 2022

Orari:

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 10.00 – 18.00

sabato e domenica: 11.00 – 19.00

Ingresso libero

Informazioni: tel. +39 0331 706011; info@museomaga.it; www.museomaga.it

