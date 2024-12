La Croce Rossa di Gallarate svela la sua nuova ambulanza e premia i volontari

Giornata di auguri e riconoscimenti alla Croce Rossa di Gallarate, che ha anche svelato la nuova ambulanza, la 1149, ottavo mezzo attrezzato del comitato.

Alla cerimonia c’erano in rappresentanza dei Comuni dell’area di competenza erano presenti l’assessora gallaratese Claudia Mazzetti, il sindaco Ottaviani di Cassano Magnago, Franco Zeni di Cavaria, Claudio Montagnoli di Arsago.

Nel corso della festa sono state conferite anche tre Croci per anzianità di 15 anni, cinque Croci per anzianità di 25 anni, due Croci anzianità di 35, dodici Benemerenze.

Le benemerenze sono state consegnate dal presidente Lorenzo Canziani e dagli altri membri del consiglio direttivo.

Di seguito il discorso del presidente Lorenzo Canziani:

Primo Natale insieme da Presidente.

Anno di transizione il 2024.

Per il management Nazionale, per quello Regionale e anche per tantissimi Comitati

territoriali.

Quello che non è cambiato è la divisa che portiamo.

Da 160 anni.

Anniversario strano questo: solitamente si festeggiano i multipli di 25, 50 o 100.

Eppure si è voluto dargli importanza a tal punto da aver avuto addirittura un aereo, un

treno e tantissimi nostri mezzi con la livrea CRI 160.

Perché ?

Perché dopo 160 anni noi di Croce Rossa Italiana siamo ancora qui.

Con rinnovato spirito di servizio e con rinnovata sensibilità.

E ci siamo grazie al contributo di ogni singolo minuto che ognuno di voi ha saputo

mettere al servizio degli altri.

Il tempo in cui viviamo, però, come noi, è cambiato.

Nuove povertà, nuove guerre, nuovi cambiamenti climatici, nuova violenza chiedono a

Croce Rossa un’attenzione al territorio più mirata.

Come soddisfare questa esigenza?

In primis attraverso un ASCOLTO sensibile e continuo: saper ascoltare significa saper

percepire anche le vulnerabilità più nascoste.

Poi svolgendo attività con RESILIENZA E ADATTAMENTO: nelle situazioni più

complesse Croce Rossa deve tornare ad essere un modello di presenza virtuosa ed

efficiente.

E ancora guardando al futuro con DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA: non

possiamo pensare di soddisfare le nuove esigenze del territorio senza una

progettualità a lungo termine, adeguando il nostro operare in ambiti diversi

mantenendo la professionalità che ci ha sempre distinto.

Tutto questo bel desiderio di innovazione lo mettiamo volentieri sotto il nostro Albero

di Natale.

Lo facciamo UNITI perchè desideriamo che il Comitato di Gallarate possa creare

sinergie importanti con le altre realtà civili e non del nostro territorio.

E lo facciamo con i GIOVANI : sono la generazione a cui Noi regaleremo questa

visione di CROCE ROSSA.

Formiamo e guidiamo la loro azione ma lasciamoli liberi di esprimere le loro

potenzialità

Non basta parlare di Giovani .

Impariamo piuttosto a parlare CON i Giovani.

Manca forse qualcosa?

Manca l’ingrediente principale, quello che rende ognuno di noi UNICI. L’UMANITÀ .

“È tempo dell’Umanità”

Ce lo ha comunicato in modo diretto, a voce alta, il nostro Presidente Nazionale.

Perché non c’è più tempo di aspettare.

Perché non possiamo stare alla finestra a guardare e basta.

E allora fermiamoci.

Torniamo a guardarci intorno per accorgerci che oltre questi straordinari strumenti

tecnologici come la nuova ambulanza, presidi o strumenti digitali ci siete VOI.

Seminiamo ogni giorno Umanità.

Ognuno nell’attività che svolge.

Attimi, ore o settimane poco conta.

Non semplici strumenti per raggiungere uno scopo.

Prendiamo coscienza che NOI siamo UMANITA’.

Se oggi ho questa passione che mi muove nell’attività di Presidente è Grazie ad alcune

persone speciali….e allora dico GRAZIE.

Al direttivo: Elisabetta, Letizia, Roberto e Adriano.

Agli amici che stanno seguendo in modo super attivo le nostre attività e ci supportano

con il loro tempo e le loro competenze ( Stefano, Marco, Livio, Martina)

Grazie a tutti i Delegati e Referenti di Obiettivo: il vostro lavoro non è solo prezioso

ma siete una presenza ispiratrice.

Un grazie speciale poi va a Francesca e Viktoria che con il loro affetto sono il mio

porto sicuro dove approdare sempre per un consiglio o una semplice parola di

supporto o conforto.

Buon Natale.

Di cuore, di Umanità.

Di Croce Rossa.

Lorenzo