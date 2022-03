La Futura Volley parte con il piede giusto nei playoff di Serie A2

Bell’avvio dei playoff di Serie A2 per la Futura Volley Busto Arsizio: le biancorosse centrano davanti a un buon pubblico un netto 3-0 nella Gara1 degli ottavi di finale contro le vicentine della Ipag Montecchio e muovono la prima “pedina” in attesa del retour match fissato per mercoledì sera sul campo delle venete.

In quello che è stato l’esordio assoluto per il club bustocco nel tabellone-promozione di A2, la squadra di Lucchini ha vinto senza grossi problemi il set di apertura (25-20) comandato dall’inizio alla fine grazie al muro, ai punti di Angelina e a un’ottima Sartori.

Nel secondo parziale la Ipag ha provato a reagire guadagnando in più occasioni un paio di punti di vantaggio. Le due squadre però sono entrate appaiate al rush finale nel quale la Futura non ha tremato, variando spesso il gioco sulle centrali con Angelina protagonista anche a muro. Gli ultimi scambi sono stati tutti di marca biancorossa con Lualdi a chiudere 25-20.

Montecchio allora ha provato a costruire un vantaggio più solido in avvio di terzo set, arrivando a condurre 4-9 ma la fuga ha avuto breve durata e il parziale è proseguito in equilibrio fino a quando i diagonali di Biganzoli e una schiacciata di Angelina hanno propiziato la parità a quota 19. A quel punto, come nel set precedente, la squadra di Lucchini ha preso il controllo delle operazioni chiudendo – con la solita Angelina – la gara sul 25-21. Oltre alla schiacciatrice, MVP dell’incontro, ottima la prova delle centrali Lualdi e Sartori che hanno contribuito a un totale di 13 muri in appena tre set.

«Abbiamo lavorato bene sul cambiopalla – ha detto a fine gara coach Lucchini – Avevo paura che concretizzassimo meno ma oggi l’attacco ha funzionato bene: sono soddisfatto che il lavoro in settimana abbia dato i propri frutti. L’avvicinamento alla gara non è stato facile per alcuni acciacchi ma abbiamo reagito di squadra e di gruppo; ora dovremo giocare una bella partita fuori casa, osando il più possibile per continuare il nostro percorso».