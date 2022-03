La prevenzione nel tumore alla prostata: i consigli di Danilo Centrella specialista in urologia e andrologia

A pillole di salute oggi parliamo di tumore alla prostata, una patologia diffusa che, da sola, rappresenta il 33% di tutte quelle tumorali maschili. Lo facciamo con il dott. Danilo Centrella, medico chirurgo, specialista in urologia e andrologia e direttore della struttura complessa di urologia nel Verbano-Cusio-Ossola

Prevenire è meglio che curare! Quante volte l’abbiamo sentito dire. È un vecchio detto che, in realtà, ha una base scientifica estremamente importante. Sul tumore della prostata soprattutto. Pensate che i numeri in Italia in Europa e nel mondo sono estremamente importanti per pazienti che hanno avuto un tumore prostatico. In Italia 574000 persone sono affette o sono state affette da tumore prostatico.

È l’incidenza più elevata nel uomo: il 33% delle malattie di tipo tumorale sono tumori della prostata. Ma nonostante questo, soltanto tre/quattro pazienti su 10 capiscono conosce l’importanza della prevenzione in questo tipo di patologia.

Prevenzione che può essere una prevenzione primaria con lo stile di vita e prevenzione secondaria con la diagnosi precoce e il trattamento mini-invasivo. L ‘Organizzazione Mondiale della sanità ha detto e ha scritto che, ogni anno, 10 milioni di persone si ammalano di malattia di tipo tumorale ma di queste tre o quattro milioni nel mondo avrebbero potuto evitare la malattia se si fossero, negli anni prima, alimentati in maniera regolare e se avessero avuto un uno stile di vita sano. Questa è la prevenzione primaria, cioè lo stile di vita, che nella malattia di tipo tumorale è estremamente importante.

Poi c’è la prevenzione secondaria con la diagnosi precoce. Noi sappiamo che, nel tumore della prostata, il PSA, l’antigene prostatico specifico, è un enzima estremamente importante per una diagnosi precoce del tumore prostatico, anche se, pur essendo un enzima molto sensibile, è poco specifico cioè non vuol dire che chi ha un PSA alto ha un tumore prostatico. E poi ci sono tutte le nuove tecniche diagnostiche tra cui la risonanza magnetica multiparametrica che permette la diagnosi precoce della malattia tumorale prostatica e permette di proporre un trattamento mininvasivo che può essere un trattamento chirurgico, laparoscopico o robotico. Ma anche le nuove tecniche di radioterapia che permettono un’alta percentuale di successo. Quando la malattia è estesa ovviamente la scienza ci viene incontro con dei nuovi trattamenti di tipo chemioterapico.