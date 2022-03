Le Fontanelle di Malnate punto di raccolta dei farmaci da inviare all’Ucraina. Lo gestisce la Prociv provinciale

A seguito del conflitto russo-ucraino, il Sistema Europeo di Protezione Civile ha attivato le procedure conseguenti all’emergenza umanitaria in atto. La richiesta di farmaci e materiali sanitari da parte dell’Ucraina ha determinato una rapida ricognizione tra tutti i Paesi aderenti al Meccanismo Europeo di Protezione civile ( EUCPM ).

Provincia di Varese, attraverso la Protezione Civile, che svolge la fondamentale attività di coordinamento delle centinaia di volontari di protezione civile dell’intero territorio provinciale, sono 2.400 persone appartenenti a gruppi comunali ed organizzazioni, vuole realizzare un importante funzione di raccordo tra le Amministrazione comunali per la raccolta dei prodotti farmaceutici di vitale importanza per i territori colpiti.

«Provincia di Varese– ha detto il vice-presidente provinciale Alberto Barcaro – si è immediatamente attivata con Regione Lombardia, ed insieme a Croce Rossa Italiana, per concertare l’invio di farmaci e materiali sanitari. È stata inviata la richiesta al Sistema internazionale, che ha risposto rapidamente. Un’ operazione di elevato coordinamento, avvallata dal presidente Antonelli, per rispondere concretamente a fondamentali esigenze alla popolazione ucraina in questo drammatico epocale evento e questo anche grazie alla stretta sinergia tra le amministrazioni locali del territorio, tutte unite nel Sistema di Protezione Civile. Un sentito ringraziamento deve essere rivolto a tutta la squadra di Protezione civile, funzionari – volontari, che nelle prossime settimane saranno duramente impegnati nelle operazioni, sempre tutti in prima linea, per fornire supporto alle Istituzioni e dare risposte rapide ed immediate alla popolazione».

I 138 comuni del territorio, raccolti medicinali e prodotti farmaceutici, così come da indicazioni pervenute dalle Organizzazioni Umanitarie Internazionali, potranno così trovare un valido supporto nella Provincia di Varese.

Il materiale raccolto, quello necessario e richiesto, potrà essere imballato in contenitori in cartone e composto su bancali EPA ( dimensione standard 120×80 cm) potrà essere consegnato presso il Centro Polifunzionale delle Emergenze (CPE) delle Fontanelle in Malnate, proprio quel luogo ormai noto a tutti come il primo centro tamponi in Italia attivatosi delle prime fasi dell’epidemia Covid 19.

Il materiale sanitario sarà così censito, catalogato, registrato e caricato dai volontari dei gruppi specialistici costituenti la Colonna Mobile Provinciale su autocarri di Protezione Civile per essere poi trasportati verso il Centro Logistico di Palmanova, costituito da Protezione Civile Nazionale, insieme a Regione Friuli Venezia Giulia, e che si occuperà del trasporto a destinazione in aree extranazionali.

Il settore Protezione Civile della Provincia di Varese sarà disponibile a fornire dettagli ai sindaci delle amministrazioni comunali anche a seguito delle interlocuzioni che avverranno con la Prefettura nei prossimi giorni.