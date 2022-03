Le pagelle del Varese: Mamah torna al gol, Pastore e Cappai ci provano

Il Varese torna da Sestri Levante con un punto e un po’ di morale in più. L’1-1 del “Sivori” arriva grazie al gol di Mamah per i biancorossi mentre nella ripresa il portiere dei liguri Salvalaggio nega in più occasioni la gioia a Cappai e Pastore, entrati nel secondo tempo in maniera positiva. Di contro i soliti errorini, compresa la trattenuta di Tosi in area che ha portato al vantaggio dei rossoblu.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Un paio di imperfezioni ma anche diversi interventi importanti

MAPELLI 6,5: Solita roccia in difesa, non passa nulla. Peccato per l’ammonizione che gli farà saltare la sfida contro il Bra

MONTICONE 6,5: Sempre attento e anche nelle sfide fisiche contro gli attaccanti dei corsari ne esce quasi sempre vincitore

MARCALETTI 6,5: Sempre più nella parte del difensore. Gli manca un po’ di malizia ma arriverà anche quella

FOSCHIANI 6: Gara senza acuti ma anche senza sbavature

Mendolia 6: Buon ingresso e anche qualche pallone ben giocato in avanti

PIRACCINI 6: Gli manca il guizzo per mandare il porta i compagni, ma da mezzala ha meno occasioni. Bravo e solido in copertura

Cappai 6: Entra dalla panchina e si fa vedere in maniera positiva. Ci prova anche con un mancino dal limite che il portiere avversario toglie dall’angolino

PREMOLI 6,5: Quando c’è da coprire è lì, quando c’è da attaccare, si fa trovare. Da mediano o da mezzala gioca una bella gara

GAZO 6: La regia non è la sua miglior qualità ma si adatta con abnegazione

Cantatore 6: Dentro per dare maggiore intensità, dà il suo contributo

TOSI 5,5: Gara positiva ma la trattenuta su Cirrincione che porta al gol è l’errore da evitare

MAMAH 6,5: Trova il gol sfruttando l’errore degli avversari ma anche credendoci. Sprazzi incoraggianti di miglioramento

DI RENZO 6: Si sbatte e non lo fa solo di facciata. Ci mette il piede, cosa che in altre circostanza non ha fatto

Pastore 6,5: Entra e il Varese cambia faccia in attacco. Corre, prende falli e ci prova anche da fuori, ma Salvalaggio gli nega il gol