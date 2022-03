Legnano a Ponte San Pietro, Castellanzese in casa della capolista

Non si ferma il campionato di Serie D e nel Girone B il Legnano, che ha vinto il recupero in settimana a Villa Valle, tornerà nella bergamasca per affrontare il Ponte San Pietro. Più complicato l’impegno per la Castellanzese, che sarà ospite della capolista Sangiuliano City.

PONTE SAN PIETRO – LEGNANO

Dopo l’importante successo nel recupero in casa del Villa Valle, il Legnano affronterà un’altra trasferta in provincia di Bergamo, andando ad affrontare il Ponte San Pietro. I lilla hanno riaccorciato le distanze dalla vetta, ma sono ancora in cerca di quella continuità che può portare al salto di qualità. Il Ponte San Pietro arriva dalla vittoria di Castellanza in campionato, ma in settimana ha perso 2-1 contro il Carpi in Coppa Italia. I ragazzi di mister Marco Sgrò non possono però fare conti: la vittoria deve essere l’obiettivo i questa trasferta, per continuare a tenere aperte le ambizioni di altissima classifica.

SANGIULIANO CITY – CASTELLANZESE

La Castellanzese continua ad alternare bella vittorie a cadute rovinose. Un andamento che tiene incollati i neroverdi alla zona pericolosa. Il prossimo impegno per i Chessa e compagni sarà tutt’altro che semplice: la capolista Sangiuliano City, che ha tutte le intenzioni di tenere stretto il primo posto e a distanza le inseguitrici. La Castellanzese ha però dimostrato di saper essere anche ammazza-grandi e chissà che anche in questa occasione i neroverdi non possano riservare uno scherzo agli avversari di turno.