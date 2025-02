Elezioni amministrative 2025, Partecipiamo Castellanza candida Cristina Borroni

È Cristina Borroni la candidata sindaca alle amministrative 2025 per la lista civica Partecipiamo Castellanza. L’annuncio è stato fatto oggi, 28 febbraio, in un bar di via Matteotti. Vicesindaco con delega ai servizi sociali, Borroni ha poi ricoperto il ruolo di vicesindaco reggente a seguito l’improvvisa morte del sindaco Mirella Cerini: «È stata una decisione difficile – ha dichiaro la candidata – Quando ho dovuto assumere l’onere e l’impegno di portare avanti la vita amministrativa della città come sindaco reggente, ho attraversato un momento di grande difficoltà. Non avrei mai pensato di accettare un incarico del genere. Tuttavia, in questi mesi ho cercato risposte, ho riflettuto e alla fine mi sono detta che se la vita ti porta in certe situazioni, è perché anche tu devi dare il tuo contributo. Da qui è nata, con molta fatica, la mia decisione di mettermi a disposizione della città. Mirella Cerini sarà sempre con noi e nell’identità della nostra lista, ma non useremo mai Mirella Cerini per la campagna elettorale, questo sia chiaro».

La sua proposta di candidatura è stata accolta con entusiasmo dal resto della lista civica, già al lavoro con regole e obiettivi chiari e comuni: «La prima cosa che tengo a sottolineare – ha detto Borroni – è il carattere civico della nostra lista, libera e indipendente da partiti e anche da associazioni. Anche la scelta dei candidati non seguirà logiche di partizione o di provenienza: non ci sarà più chi viene da un gruppo e deve ottenere una rappresentanza garantita. Le persone verranno scelte in base a criteri precisi: cercheremo persone giovani; persone radicate e attive sul territorio; persone note e stimate. Non ci sarà nessuna spartizione». Questo messaggio è arrivato anche al Partito Democratico che ha scelto di lasciare libertà ai propri aderenti di partecipare individualmente alla lista, mantenendo la propria autonomia dal partito: «Questo vale anche per le associazioni – ha precisato la candidata -: ci sono persone attive nel tessuto associativo, ma non portano con sé le associazioni di appartenenza, che devono rimanere autonome».

«Alla lista – ha proseguito Borroni – possono aderire tutti i cittadini e le persone che si vogliono impegnare per un progetto costruttivo per il bene della città e non contro qualcuno: Castellanza non è una terra di conquista, ma una città complessa che merita tempo e attenzione. Le sfide più importanti riguardano la situazione urbanistica e il tessuto relazionale della città. Vogliamo lavorare per una visione a lungo termine». Chi aderisce alla lista condivide individualmente la finalità e i metodi di lavoro scritti nella carta costitutiva e che tutti devono firmare: «Abbiamo costituito l’assemblea degli aderenti, composta da quei cittadini che ci sostengono e che ci aiuteranno anche a stendere i contenuti del programma, attualmente ancora aperta a chi volesse partecipare al progetto. C’è poi un coordinamento con un gruppo più ristretto di lavoro. Il prossimo passo – ha annunciato Borroni – sarà quello di lavorare al programma e alla costituzione della lista».