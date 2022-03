Liti aggressioni e stupefacenti. Sospesa la licenza di un disco-bar a Tradate

I carabinieri della tenenza di Tradate sono intervenuti per la sospensione della licenza di un disco-bar della cittadina tradatese. Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni pervenute al numero d’emergenza “112” e dai servizi di controllo del territorio che i militari della Tenenza di Tradate hanno effettuato riscontrando, in quel locale, l’assidua presenza di avventori con precedenti penali, in materia di droga, contro la persona e il patrimonio, facendolo diventare un luogo abituale di ritrovo.

Decisivi sono stati, tra l’altro, gli episodi che hanno visto il locale quale teatro di liti e aggressioni tra gli stessi avventori, accadute nel mese di febbraio a distanza di pochi giorni, nonché da ultimo il rinvenimento e sequestro di marijuana all’interno del disco-bar.

I Carabinieri di Tradate hanno notificato al titolare dell’esercizio commerciale, il provvedimento che impone la chiusura temporanea di 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del Tulps.