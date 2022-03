Poesie, cartelloni con le bandiere dell’Ucraina e della pace, messaggi di pace e contro la guerra.

Galleria fotografica I messaggi di pace dei bambini della scuola elementare di Morosolo 4 di 16

I bambini della scuola elementare Alessandro Manzoni di Morosolo hanno voluto dare un segnale per dimostrare la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal conflitto di Putin per aiutare a capire che la guerra non deve più esserci.

Con il supporto delle insegnanti i cartelloni e i messaggi sono stati appesi sul cancello d’ingresso della scuola.

Le insegnanti, insieme all’associazione genitori Morosolo (Agm), hanno anche organizzato una raccolta di beni di prima necessità per aiutare le popolazione ucraina in questo doloroso momento: «Traendo spunto da un elenco fornitoci dalla chiesa della comunità ucraina in Italia, abbiamo creato un elenco di materiale facilmente reperibile – spiegano gli organizzatori -. Non abbiamo ancora una data precisa del ritiro, ma iniziamo da subito a raccogliere il materiale a scuola».