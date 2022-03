Una mimosa per ogni libro, la biblioteca Liuc festeggia le donne

La Festa della Donna è un’occasione per riflettere sull’uguaglianza di genere, anche attraverso un libro.

Per questo, martedi 8 marzo, la Biblioteca Mario Rostoni della LIUC mette a disposizione dei propri utenti uno scaffale dedicato ai numerosi libri presenti nel proprio catalogo che trattano di lavoro, economia e organizzazioni in una dimensione di genere, per approfondire e sensibilizzare studenti e studentesse.

Per ogni libro preso in prestito, in omaggio una mimosa. Sul sito, è pubblicata la bibliografia degli e book disponibili.

I testi spaziano dall’imprenditorialità femminile alle pari opportunità, dal diversity management alla conciliazione lavoro – famiglia, dal ruolo delle donne nelle istituzioni alle leadership femminile