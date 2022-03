Modello 730: slitta al 23 maggio la dichiarazione precompilata

Cambiano le scadenze per il modello 730 precompilato 2022. Con la conversione in legge dell’ultimo decreto sostegni ter, avvenuta il 24 marzo, i modelli 730 saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 23 maggio anziché il 30 aprile.

Questa proroga farà slittare a giugno i termini per poter modificare e inviare il proprio 730 precompilato. Ma questa non è una novità. Già negli scorsi anni, i contribuenti, ma anche i Caf e i professionisti abilitati all’invio delle dichiarazioni, hanno dovuto attendere il mese di maggio per accedere alla dichiarazione precompilata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tra circa due mesi, quindi, i cittadini potranno verificare il proprio modello dichiarativo riferito all’anno d’imposta 2021. Una volta effettuato l’accesso i contribuenti potranno accettare e inviare telematicamente la dichiarazione. Oppure modificare ed integrare direttamente il documento che riporta in automatico anche le imposte da pagare o del rimborso da incassare. Nella precompilata, infatti, sono già segnalate le spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica

In ogni caso, coloro non apporteranno modifiche non dovranno più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili: non saranno, quindi, sottoposti a controlli documentali. L’Agenzia delle Entrate svolgerà, comunque, controlli per il modello Redditi precompilato. Una volta completato e inviato il documento verrà rilasciata una ricevuta.

Il nuovo modello 730, come già annunciato, presenta alcune novità. Per esempio gli adeguamenti del trattamento integrativo, ossia il bonus da 1200 euro, l’ex bonus Renzi, per i redditi non superiori a 28 mila euro. A questo si aggiunge la nuova detrazione fiscale riconosciuta ai titolari di reddito di importo decrescente.