Musei gratis a Varese la prima domenica del mese

Musei gratis a Varese a partire dal 6 marzo e per ogni prima domenica del mese. Torna l’iniziativa per avvicinare sempre più persone alle proposte culturali in città. Durante queste domeniche, dunque, sarà possibile visitare gratis il Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, dove prosegue la mostra “Il Giappone, disegno e Design”, e il Museo Archeologico di Villa Mirabello con la mostra “La Civiltà delle Palafitte”.

Il progetto delle domeniche gratis ai musei, realizzato dall’assessorato alla Cultura, nasce con l’intento di favorire la valorizzazione e la conoscenza dei luoghi della cultura attraverso la facilitazione dell’accesso per tutti.

«Le mostre presenti nei nostri musei stanno ottenendo un ottimo successo – dice l’assessore Enzo Laforgia – tantissimi cittadini e scolaresche hanno già visitato le due esposizioni principali a Masnago e in Villa Mirabello. Con questa iniziativa però vogliamo aprire ancora di più i nostri musei in una ottica di inclusione e di diffusione della cultura per tutti».