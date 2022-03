Nella ex sede di Confindustra a Legnano arriva la Pomini Long Rolling Mills

La Pomini Long Rolling Mills Srl, centro di competenza a livello internazionale per la progettazione degli impianti di laminazione dei prodotti lunghi (un esempio sono le rotaie ferroviarie), ha inaugurato la sua nuova sede operativa a Legnano, nella ex sede di Confindustria Alto Milanese (via San Domenico) che di recente si è trasferita a Tecnocity. L’azienda si è spostata dalla periferia di Marnate al centro di Legnano.

«Abbiamo deciso di trasferirci nel nuovo hub, in pieno centro di Legnano, perché c’era bisogno di un segnale forte mediante il quale dimostrare nei fatti la nostra grande voglia di innovare e di conquistare letteralmente il futuro», spiega l’amministratore delegato della società Ernesto Bottone.

Il prossimo 6 aprile alle 10, al cinema Sala Ratti di Legnano, a partire dalle ore 10, ci sarà un incontro-convegno aperto alle maestranze della POMINI Long Rolling Mills, nonché ai numerosi ospiti, intitolato: Ritorno al futuro – Insieme verso il nuov hub Pomini Long Rolling Mills.

Nel corso dell’evento verrà anche presentato il libro intitolato “POMINI Long Rolling Mills, passato presente e futuro insieme coraggiosamente”, scritto dal giornalista Luciano Landoni. «Ho chiesto all’amico Luciano – precisa Ernesto Bottone – di raccontare la nostra storia, partendo dalle sue radici. Radici industriali profonde che risalgono addirittura al 1886, allorché venne fondata la Pomini di Castellanza. Conoscere il passato ritengo sia estremamente importante per meglio affrontare il domani».