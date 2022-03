Incendio e nube acre a Gallarate, il sindaco: “Sconsigliabile sostare all’aperto”

Dalla mattina di oggi, lunedì 28 marzo, l’aria di Gallarate è pervasa da un odore acre e da una nube scura che hanno messo in guardia i cittadini. La nube acre viene a un incendio in una fabbrica del quartiere di Cedrate, in via 24 maggio: le fiamme avrebbero bruciato un filtro di un impianto industriale. «È consigliabile evitare di sostare all’aperto e di indossare la mascherina» ha scritto il sindaco Andrea Cassani in un messaggio sui social network.

Galleria fotografica Nube acre a Gallarate 3 di 3

L’allarme per i vigili del fuoco è scattato poco prima delle 7 del mattino, il comando di Varese ha inviato sul posto un’autobotte e un’autopompa. L’incendio è stato spento e i pompieri sono ancora sul posto.

Sulla questione è subito intervenuto anche il sindaco, Andrea Cassani, che in un post sul proprio profilo Instagram spiega quanto sta accadendo e soprattutto mette in guardia la popolazione. (foto del gruppo FB “Gallarate è”). Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ARPA, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. In attesa di riscontri più approfonditi, il sindaco Cassani consiglia di restare il meno possibile all’aria aperta: «È consigliabile evitare di sostare all’aperto e di indossare la mascherina».

Numerose le segnalazioni che stanno giungendo anche alla nostra redazione. «Ho atteso dieci minuti il treno e, anche con mascherina FFP2 indossata, ho la gola che mi pizzica e gli occhi che lacrimano» ci scrive un lettore.

Intanto, intorno alle 10, qualche prima parziale rassicurazione sui fumi dispersi. A darla p il sindaco Cassani riportando le fonti dei vigili del fuoco: “Anche gli strumenti dei vigili del fuoco non rilevano sostanze pericolose nell’aria, attendiamo ora le rilevazioni di Arpa”.

ARTICOLO AGGIORNATO alle ore 10.00 di lunedì 28 marzo.