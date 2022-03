Piattaforme di trading: ecco le più ricercate sul web dagli aspiranti investitori

Diverse piattaforme per il trading online stanno vivendo una fase di grandissima espansione, sia per quanto riguarda il numero di iscritti, sia per quanto concerne l’ammontare del capitale investito. L’utilizzo del trading online è infatti al centro di una notevole crescita, sospinto soprattutto da alcune piattaforme leader del settore che hanno avuto il merito di rendere più semplici gli investimenti e di avvicinare tantissimi nuovi clienti. In generale gli aspiranti investitori tendono a scegliere uno tra i broker più impiegati e utilizzati del momento.

I migliori broker per il trading online hanno infatti raggiunto un livello di servizi e funzionalità veramente elevato, in grado di garantire agli utilizzatori la massima facilità di utilizzo, anche grazie a grafiche semplici e intuitive. Inoltre i broker di riferimento sono in possesso di certificazioni di sicurezza particolarmente elevate. Queste permettono agli utilizzatori di operare con la massima serenità, grazie a un grado di affidabilità particolarmente elevato che di fatto equipara tali strumenti alle banche online.

Le piattaforme più ricercate del momento

Per chi desidera iniziare ad investire nel mondo del trading online è importante utilizzare una piattaforma certificata e sicura, come quelle recensite da giocareinborsa.com, portale di riferimento nel mondo degli investimenti finanziari. Grazie a questa lista di piattaforme per il trading di giocareinborsa.com, l’utente può infatti individuare quella migliore in termini di sicurezza e funzionalità.

Una volta consultata la lista dei migliori broker del momento è opportuno operare la scelta di quello da utilizzare sulla base di alcuni criteri che possono essere valutati in base alle circostanze e alle esigenze personali. Tra queste le principali sono:

Quota di deposito minimo.

Licenza di sicurezza .

. Utilizzo adatto per principianti.

Possibilità di operare in copytrading.

Formazione gratuita per principianti.

Ampio catalogo di asset.

Modalità demo .

. Ottimi strumenti di gestione.

Questi sono alcuni degli aspetti che è molto importante considerare per la scelta della piattaforma. Per i principianti è consigliabile acquisire maggiore dimestichezza con il mondo del trading online, magari seguendo anche un corso gratuito riservato agli iscritti e testando le tecniche acquisite attraverso la modalità demo (simulazione virtuale di investimento). Per chi desidera iniziare in modo molto graduale è da segnalare IQ Option che è in assoluto il broker che richiede il deposito minimo più contenuto, pari soltanto a pochi euro.

Broker ideali per i principianti

Al momento la piattaforma più apprezzata e conosciuta in assoluto è quella di eToro, leader del settore, che è stato in grado di offrire ai propri utilizzatori una ampia scelta di funzionalità elevate e di ottimi strumenti di gestione degli investimenti, uniti ad una notevole facilità di utilizzo. EToro si è anche affermato per la possibilità di operare in modalità copy trading, ovvero per la facoltà di replicare le operazioni aperte da investitori molto conosciuti e affermati nel panorama internazionale. Quasi tutte le migliori piattaforme per il trading online consentono poi di operare allo scoperto su alcuni asset, ovvero di realizzare degli utili anche quando un titolo perde valore, prevedendone in anticipo il corretto andamento.

Molto apprezzato è anche il broker Capex, meno famoso del precedente, ma in grado di offrire ai propri utilizzatori dei webinar gratuiti destinati alla formazione. Anche Capital.com include degli ottimi metodi formativi, destinati ai propri utilizzatori. Plus500 al pari di eToro permette ai principianti di utilizzare una ottima modalità demo, perfetta per testare gli effetti che un investimento avrebbe prodotto nel breve e nel lungo termine. Inoltre per i principianti può essere consigliabile scegliere in anticipo su quale asset realizzare i propri investimenti, in modo da valutare anche l’ampiezza del catalogo.

Ogni piattaforma per il trading online include infatti un certo numero di asset, suddivisi ad esempio tra: valute, criptovalute, azioni, cfd, indici e materie prime. Alcuni broker sono maggiormente specializzati in uno o più asset specifici, mentre altri, come eToro e Plus500, presentano un catalogo ampio in ogni settore.