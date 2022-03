Pirellone e Palazzo Lombardia illuminati di giallo per l’8 marzo

Luci gialle a illuminare la notte di Milano nella serata dell’8 marzo. Lo ha deciso la Regione che accenderà con le tonalità della mimosa sia il Pirellone, sia Palazzo Lombardia: «Il colore che nella nostra tradizione rappresenta questa Giornata», spiega in un comunicato il presidente Attilio Fontana nel suo messaggio di auguri.

«Auguri a tutte le donne – scrive Fontana – Innanzitutto, a tutte le mamme, motore inesauribile della famiglia e alle donne che, ancor oggi, combattono per avere pari diritti nella vita e nel lavoro. Un abbraccio affettuoso, poi alle donne ucraine, costrette a lasciare la propria terra, senza i loro uomini o i loro figli che restano in patria a combattere. Non vi lasceremo sole!».

«Ultimo, ma non ultimo – conclude il presidente – un ringraziamento alle mie preziose collaboratrici che, con grande professionalità, quotidianamente sono al mio fianco e ancora a tutte le donne che lavorano in ambito sanitario. Encomiabile l’impegno che hanno messo in campo negli ultimi due anni, con un’attività tanto faticosa, quanto eccezionale».