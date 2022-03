I prezzi di benzina, diesel e Gpl cominciano a scendere: tagli fino a 30 centesimi

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti legge e ministeriale cominciano a scattare le riduzioni del prezzo dei carburanti alla pompa. Si tratta delle disposizioni “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” contenenti le norme che ne riducono il prezzo”.

Dalle prime verifiche presso i distributori del Varesotto il prezzo della benzina è tornato in un range compreso tra 1,7 e 1,8 euro al litro mentre il diesel fino a 1,9 (nella maggior parte dei casi). Si nota anche che i prezzi non sono ancora stati adeguati in tutti i distributori ma lo dovranno essere entro la fine della giornata.

Il taglio delle accise previsto dai due provvedimenti pubblicati sono pari a 25 centesimi per benzina e diesel, vale 25 centesimi, a cui aggiungere l’Iva al 22%. In totale lo sconto al consumo sui prezzi dei due carburanti ammonta dunque a 30,5 centesimi. Per il Gpl le accise diminuiscono invece di 8,5 centesimi, come previsto nel decreto ministeriale. Sommando l’Iva si arriva al consumo a 10,37 centesimi. La riduzione delle accise, e quindi del prezzo dei carburanti, avrà la durata di 30 giorni.