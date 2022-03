Una raccolta di gialli ispirati ai graffiti: la presenta la biblioteca Bruna Brambilla di Varese

L’appuntamento è per mercoledì 6 aprile alle 17.45, per la presentazione dell’ebook “Dark graffiti”

Nuovo incontro on line per la biblioteca Bruna Brambilla a Varese, in via Carnia 155.

L’appuntamento è per mercoledì 6 aprile alle 17.45, per la presentazione dell’ebook “Dark graffiti”, un’antologia di 10 racconti gialli/thriller scritti da dieci giovani autori, ognuno dei quali ispirato a un graffito Ogni racconto è ispirato a un graffito.

Saranno presenti in collegamento gli autori, fra cui il curatore dell’antologia Kenji Albani, e verranno proiettate le immagini dei graffiti. Questo il link per collegarsi: