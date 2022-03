Raccolta per l’Ucraina di Auser Gallarate: ecco come partecipare

(Foto di repertorio)

Auser insieme Gallarate sta lavorando per aiutare la popolazione colpita dalla guerra, in particolare con una raccolta di alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, medicinali.

Per chi vuole aiutare l’indirizzo è quello di Auser Gallarate, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Per ulteriori informazioni il riferimento telefonico è 320.6283147.