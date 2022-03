Ruba condizionatore dall’ospedale di Gallarate ma la ex-fidanzata spiffera tutto, 32enne a processo

Pensava che nessuno lo avrebbe mai scoperto ma non ha tenuto conto del fatto che la storia con la sua fidanzata sarebbe potuta finire, lasciando nelle sue mani una carta formidabile per fargliela pagare. Per questo un dipendente manutentore dell‘Asst Valle Olona andrà a processo per aver rubato un condizionatore di quelli che avrebbe dovuto montare all’interno dell’ospedale di Gallarate.

La vicenda risale al 2018 quando l’uomo, un 32enne che lavorava come manutentore dell’ospedale gallaratese, decise di sottrarre un condizionatore da quelli acquistati dall’azienda socio-sanitaria della Valle Olona, destinati ai reparti del Sant’Antonio Abate. L’idea era quello di montarlo a casa propria ma temporaneamente l’oggetto era stato portato a casa di quella che all’epoca era la sua fidanzata.

Quando la storia è finita la donna ha deciso di segnalare la vicenda all’Asst Valle Olona che ha denunciato il proprio dipendente per furto aggravato. Le successive indagini, condotte dal sostituto procuratore bustocco Nadia Calcaterra, hanno ricostruito dettagliatamente la vicenda e sono confluite nell’avviso di conclusione indagini che è stato notificato all’indagato nei giorni scorsi.