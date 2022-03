E’ stato salvato il gatto intrappolato sull’albero a Milanello

Tutto è bene quel che finisce bene: è stato riportato a terra il gatto intrappolato sull’altissimo albero a Milanello, frazione di Carnago, per cui stamattina era stato lanciato l’allarme.

Il gatto è stato salvato da quattro esperti di treeclimbing di una piccola azienda, uno dei quali, Thomas, è riuscito ad arrampicarsi grazie alla loro attrezzatura malgrado le difficoltà che l’albero stesso.

In attesa a terra con dei teli per attutire l’eventuale caduta, una ventina di carnaghesi che si sono mobilitati per l’occasione: con loro anche dei rappresentanti della Lav e persino un’autoambulanza veterinaria da Como: che non è servita al gatto, il quale appena ha toccato terra è scappato via dileguandosi mostrando di essere in buona salute, ma quanto piuttosto al treeclimber, che ha rimediato qualche graffio nel difficile processo di salvataggio.

Il gatto infatti è stato collaborativo e si è fatto prendere in braccio, ma durante la discesa è saltato su un ramo più in basso: per riportarlo a terra è stato necessario tagliare il ramo su cui si era rifugiato. In questo modo, l’animale è atterrato in sicurezza sul telo teso dai cittadini e, appena toccato terra, se ne è andato libero e in salute verso Milanello.