Apprensione per un gatto intrappolato su un un albero alto 15 metri a Milanello di Carnago

C’è una comunità in apprensione a Milanello: nella nota frazione di Carnago dove un gatto troppo avventuroso è rimasto intrappolato su un albero ad una quindicina di metri. Un’altezza che rende difficili i soccorsi al felino, un bel gattone bianco e grigio.

Impossibili fino ad ora i tentativi di recupero da parte degli intervenuti che stanno cercando in ogni modo di sollecitare “un’operazione di salvataggio” resa particolarmente complicata dall’altezza dell’albero (considerando anche numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate da ieri sera in diversi interventi urgenti). A monitorare lo stato di salute del gatto c’è un’intera comunità che si sta informando attraverso i gruppi social locali ed è alla ricerca di ditte con cestello o treeclimber in grado di “salvare” l’animale.