Scatta a Sebring il mondiale endurance: primo “esame” su un prototipo per Alessio Rovera

Consegnati agli archivi – e agli ingegneri addetti ai dati – i test ufficiali di settimana scorsa, gli equipaggi iscritti al Campionato Mondiale Endurance di automobilsmo (il FIA WEC) sono ora pronti per il primo confronto agonistico, la 1000 Miglia di Sebring, gara che apre il calendario iridato sul tracciato della Florida. Il semaforo verde si accenderà venerdì 18 marzo a mezzogiorno ora locale, le 17 nostrane mentre la bandiera a scacchi sventolerà alla una di notte dopo 8 ore di gara (trasmessa per gli appassionati italiani su Eurosport Player).

Sulla griglia di partenza troverà posto anche il campione del mondo targato Varese, Alessio Rovera, che però ha lasciato sia la categoria in cui ha trionfato lo scorso anno (la GTE Am) sia le vetture gran turismo: nel 2022 il 26enne di Casbeno gareggerà infatti a bordo di un prototipo nella classe LMP2, in pratica il secondo livello alle spalle delle Hypercar. L’ingresso di Rovera nel mondo dei prototipi è decisamente importante perché dal 2023 la Ferrari sarà presente nella classe regina (le Hypercar appunto) con due vetture: il varesino è divenuto pilota ufficiale del Cavallino Rampante ed è quindi uno dei naturali candidati per occupare un posto tra i sei messi a disposizione l’anno venturo da Maranello (ogni macchina ha un equipaggio formato da tre persone). Per arrivarci, però, servono i risultati.

La LMP2, per regolamento, non prevede la partecipazione di case ufficiali: le vetture sono quindi gestite da team privati e nel caso di Rovera quello coinvolto è la AF Corse, la struttura piacentina diretta da Amato Ferrari che ha un legame strettissimo con Maranello e che è la stessa con cui il varesino ha vinto lo scorso anno la GTE Am. L’auto – la numero 83 – è una Oreca con motore Gibson, un’accoppiata che accomuna praticamente tutti i partecipanti alla categoria; gli pneumatici sono monomarca Goodyear.

Anche i compagni di squadra di Alessio rimarranno gli stessi, ovvero il 25enne danese Nicklas Nielsen (a sua volta sotto contratto con Ferrari) e il 45enne francese François Perrodo: quest’ultimo è un industriale di altissimo profilo che partecipa da gentleman al campionato e ciò pone la vettura numero 83 nel novero di quelle che si disputano il titolo Pro-Am, quello in cui appunto troviamo un non professionista al volante. Il primo obiettivo del terzetto è quindi proprio quello di competere per la classifica Pro-Am, ma è fuor di dubbio che sarà anche molto interessante capire a che punto della graduatoria assoluta possa arrivare la squadra. La LMP2 è categoria complicata: a Sebring sarà quella maggiormente presente con 15 equipaggi sui 36 in pista.

Rovera in pista a Sebring nei test ufficiali – AG Photo/ Lonardo

Tanti i piloti di valore assoluto tra i quali anche Robert Kubica: il campione polacco è stato ingaggiato dal team veneto Prema Racing e farà squadra con lo svizzero e con Lorenzo Colombo, giovanissimo (20 anni) talento di Legnano che, come Rovera, è all’esordio assoluto al volante di un prototipo. La vettura numero 9 è tra quelle da tenere in considerazione anche per il podio.

«Torniamo nel Mondiale Endurance per un’altra grande sfida – spiega Rovera alla vigilia – Avremo qualche incognita perché per piloti e team l’auto è nuova e anche in generale sarà un po’ tutto diverso rispetto al 2021. Siamo però una squadra unita che sa come raggiungere i propri obiettivi e mi aspetto un miglioramento delle performance nel corso della stagione. In più siamo forti a livello strategico, fattore fondamentale per ottenere risultati anche quest’anno. Sebring ha un tracciato che va interpretato al meglio, per via dei diversi cambi di fondo (tra cemento e asfalto ndr) e sconnessioni; sto fremendo perché è il momento di cominciare davvero la stagione. Farlo sapendo di rappresentare anche la Ferrari è una motivazione ulteriore».