Sciopero dei trasporti per l’8 marzo, disagi per i viaggiatori

Si prospetta un 8 marzo difficile per molti viaggiatori: a causa di uno sciopero generale indetto da una serie di sigle sindacali su scala nazionale, sia per il comparto pubblico sia per quello privato. In particolare, i problemi colpiscono chi si muove con i treni.

Trenord ha garantito i convogli in partenza dopo le ore 6 di questa mattina e con arrivo a destinazione entro le 9; per quanto riguarda la fascia “protetta” pomeridiana, sono garantiti i treni con partenza prevista dopo le ore 18. Nella sua comunicazione agli utenti, la stessa Trenord spiega che, in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti autobus senza fermate intermedie da Milano Cadorna.

A Milano, ATM comunica che le metropolitane sono garantite per tutta la giornata anche se potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero invece non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.

Un avviso arriva anche per gli utenti di Trenitalia che garantirà la circolazione dei treni a lunga percorrenza. Disagi invece sui treni regionali; anche in questo caso i servizi essenziali sono garantiti tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 come accade per Trenord. Va però ricordato che l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.