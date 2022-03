Scontro in via Torino a Gallarate, tre persone soccorse

Tre persone sono state soccorse, non in gravi condizioni, in via Torino a Gallarate, dopo uno scontro che ha coinvolto tre veicoli.

È successo poco dopo le 9.30 del mattino di oggi, venerdì 25 marzo, a ridosso dell’incrocio con via Forze Armate, la “tangenzialina”. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, che ha soccorso due uomini di 34 e 50 anni e una donna di 51. Nessuno di loro ha riportato ferite serie.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, che si è occupata della messa in sicurezza e bonifica del luogo dell’incidente. L’esatta dinamica sarà ricostruita dalla Polizia Locale gallaratese (la foto è d’archivio).