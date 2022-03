Segnala i lampioni spenti della tua città

Sono molti i comuni in cui si segnala una situazione critica: lampioni vecchi, spenti, strade al buio. La sostituzione della lampade spesso vede un braccio di ferro tra amministrazioni comunali e aziende che gestiscono l’illuminazione pubblica.

Abbiamo deciso di provare a capire com’è la situazione nei paesi della nostra provincia. Se anche voi abitate in una strada al buio potete utilizzare il form qui sotto per segnalarla. Utilizzeremo le vostre indicazioni per realizzare una mappa delle strade senza luce.

Caricamento…