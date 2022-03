Settimana della Scienza e Pi Greco Day alle medie di Angera

Gare di logica e giochi matematici ad Angera per celebrare la Settimana della Scienza. Per una settimana, da lunedì 14 marzo a ieri, venerdì 18, la scuola secondaria Luigi Einaudi della cittadini del Basso Verbano ha festeggiato la settimana dedicata alla matematica con una serie di iniziative. Una data per niente casuale: il 14 marzo è il Pi Greco Day, invertendo infatti il mese e il giorno della data (o leggendolo all’americana) si avrà 3.14, la costante più famosa al mondo.

L’obiettivo della settimana appena conclusa è stato di avvicinare i giovani studenti alla matematica e alle materie scientifiche contribuendo alla riduzione dello stereotipo di una presunta scarsa attenzione delle studentesse nei confronti delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Le docenti di matetica della scuola media hanno così iscritto le classi alla manifestazione promossa dal ministero dell’istruzione attraverso una piattaforma digitale che prevede lo svolgimenti di test e giochi online. La matematica può essere anche un gioco e soprattutto un divertimento, che naturalmente non è mancato anche in classe dove gli alunni hanno costruito durante la settimana torte, spille, occhiali e a forma di Pi Greco