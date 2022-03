Si può svuotare una pozzanghera? Alla Libreria degli Asinelli arriva Paolo Colombo

Sabato 12 marzo, alle ore 18.30, per gli amanti dei libri illustrati, Paolo Colombo sarà alla Libreria degli Asinelli di Piazza Repubblica 5 a Varese per presentare agli il tema e le sorprese che ha in serbo per una giornata formativa interamente dedicata al libro illustrato.

Il libro come spazio del domandare, occasione non soltanto per conoscere il favoloso mondo dell’illustrazione ma anche per porsi delle domande sul mondo che ci circonda.

L’appuntamento del 12 marzo è gratuito e per partecipare non è necessario prenotare. È l’occasione per avere informazioni sul workshop in programma il 3 aprile 2022 e per conoscere il suo conduttore, Paolo Colombo.

Domenica 3 aprile, una giornata formativa con Paolo Colombo

Il titolo del seminario «Si può svuotare una pozzanghera?» è tratto dal bellissimo albo di Katrin Stangl, pubblicato da TopiPittori. Una domanda che diventa occasione per riflettere. L’appuntamento di sabato 12 marzo è aperto a tutti e chi vorrà, potrà iscriversi direttamente alla giornata formativa con Paolo Colombo, in programma domenica 3 aprile, dalle 10.00 alle 17.30 (ci si fermerà un’ora per pranzo).

Il costo della giornata formativa è di 70 euro e sarà possibile pagare anche utilizzando la carta del docente.

8 marzo, Giornata Internazionale della Donna

Oltre a splendidi libri illustrati, fino a sabato 12 compreso, un’area della Libreria degli Asinelli sarà dedicata alla Giornata Internazionale della Donna: narrazioni, poesia e riflessioni al femminile: occasioni per riflettere sui diritti e la cultura di genere; ma non solo: anche per guardare il mondo attraverso la lente precisa, creativa e geniale di autrici come Simone Weil, Emma Goldman, Virginia Woolf, Amalia Guglielminetti, Bernardine Evaristo.

