Tempi rispettati, riapre il ponte in via Bravo Livio a Gavirate

Riapre questo pomeriggio, giovedì 31 marzo, alle 18 il ponte in via Bravo Livio a Gavirate. Come previsto dal programma, oggi si completa il primo cantiere per la sistemazione dell’infrastruttura ( anche se mancano piccole opere di sistemazione dell’area) e subito si riparte con il secondo lotto di lavori, più complessi e lunghi, che porteranno alla messa in sicurezza dell’alveo del torrente Valle Pozzolo.

Soddisfatto il vicesindaco Massimo Parola: « Siamo stati anche fortunati con il tempo ma il cantiere, partito lo scorso 11 febbraio, ha lavorato spedito per rispettare i termini annunciati. È andato tutto bene, la popolazione residente ha sopportato con disponibilità i disagi che sono stati contenuti il più possibile. Anche le interruzioni di gas, luce o acqua sono state davvero limitate. Il servizio di raccolta dei rifiuti non ha subito intoppi. Non possiamo che essere contenti. E ora si riparte con la seconda fase un po’ più complessa che, speriamo, possa concludersi entro giugno».

Dalle 18, quindi, sul ponte di via Bravo Livio torneranno a circolare le auto. Nessuna limitazione al traffico se non quella relativa ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate: « È una misura che durerà una quindicina di giorni, il tempo necessario ad assestare adeguatamente l’opera».

Il ponte era crollato il 28 luglio scorso a causa del violento nubifragio che aveva investito proprio Gavirate. Per evitare il ripetersi di danni così ingenti, c’è un piano di intervento finanziato da Regione con un milione di euro e del quale la popolazione viene costantemente aggiornata grazie a una pagina dedicata sul sito del Comune.