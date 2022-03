A Ternate si raccolgono beni di prima necessità per l’Ucraina

Trinate nova, l’associazione culturale di Ternate, ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità per i cittadini ucraini coinvolti nella guerra. L’iniziativa è nata in collaborazione con l’associazione italo-ucraina Anna-Sofia di Varese. La raccolta si terrà in quattro giornate: martedì 8, giovedì 10, sabato 12 e domenica 13 marzo dalle 17 alle 19 a villa Leonardi.

I volontari raccoglieranno: medicinali e dispositivi medici, pannolini, salviette umidificate, alimenti per l’infanzia, sapone, shampoo, dentifricio, spazzolini e prodotti alimentari che non richiedono cottura, confezionati e a lunga conservazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 3398765140 o 3335403431. Oppure scrivere una mail all’indirizzo trinatenova@libero.it.