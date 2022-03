Timbri personalizzati, spedizioni immediate e assistenza multicanale: Mistertimbri.it

Mistertimbri.it è lo shop digitale che dispone di un’ampia gamma di timbri completamente customizzabili online in pochissimi step. Anche i meno esperti di tecnologia potranno personalizzare con estrema facilità il modello che più risponde alle proprie esigenze. Il cliente può contare sulla preparazione di un team attivo nel settore da 14 anni, non esistono quantitativi minimi per gli ordini e la spedizione è immediata per tutti gli acquisti effettuati entro le 16:00.

Scorrendo tra gli scaffali digitali dello store si incontrano moltissimi prodotti: timbri personalizzati legno, timbri autoinchiostranti, a fuoco, a secco, datari, targhette personalizzate, sigilli per ceralacca o numeratori.

Tutte le lavorazioni sono eseguite con moderni macchinari e software all’avanguardia. I progressi costanti hanno portato infatti ad un aumento notevole della produzione e a una riduzione dei tempi d’attesa. Gli articoli, poi, sono molto resistenti e si prestano ad un uso continuativo, hanno un design essenziale e sono realizzati con materiali di qualità elevata.

Tantissime attività professionali, commerciali o imprenditoriali necessitano di timbri personalizzati per siglare le fatture o firmare i documenti cartacei. Consapevole della varietà delle richieste, Mistertimbri.it consente di portare a termine l’ordine in soli quattro step:

L’utente seleziona la tipologia di prodotto più in linea con i propri bisogni; Si procede con la personalizzazione, scegliendo colori, caratteri e dimensioni. Viene fornita inoltre l’opportunità di caricare un file per la creazione di un timbro personalizzato con logo; Si attende l’approvazione dell’anteprima di stampa e si controlla l’esattezza dei dati inseriti; Il processo si conclude con la selezione di uno dei metodi di pagamento: carta di credito, Paypal, bonifico bancario anticipato o contrassegno.

Qualora il cliente dovesse avere domande, dubbi o incertezze, sia nella fase dell’acquisto che nel post-vendita è attivo un customer care accessibile sia telefonicamente (011.5785248) che via WhatsApp (375.6443304) e chat online.

Per ciò che concerne le consegne, nel nord Italia si verificano in appena 24 ore, che possono diventare 24/48 per il centro e il sud. L’azienda spedisce in tutta Europa. Ordinando entro le 16:00 la merce parte il giorno stesso ed è possibile comprare perfino un solo pezzo.

La riprova delle prerogative dell’e-commerce giunge dagli oltre 1.700 feedback positivi certificati da Feedaty (con un punteggio medio di 4,9/5), che ha assegnato allo store il Certificato Gold.