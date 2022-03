Torna l’acqua nel Naviglio Grande fino ad Abbiategrasso

All’alba di lunedì 28 marzo l’acqua è stata reimmessa nel Naviglio Grande dallo stabilimento di Turbigo.

Termina così l’asciutta del canale, per il momento nel tratto sino ad Abbiategrasso. Qui una traversa gonfiabile, realizzata nel 2015, impedirà il passaggio dell’acqua dirottandola nel Naviglio di Bereguardo.

Lunedì 4 aprile nuove manovre verranno effettuate a Turbigo, dando più acqua al canale per alimentare sia il Bereguardo che il Grande anche nel suo tratto finale. Ad Abbiategrasso la traversa verrà dunque abbattuta, consentendo all’acqua di riprendere il suo cammino, lungo il Naviglio Grande, verso Milano per poi passare lì anche nel Naviglio Pavese.

Considerata l’attuale situazione di crisi idrica, il Consorzio Est Ticino Villoresi (che, oltre al sistema dei navigli milanesi, regola il Canale Villoresi) ha deciso di dedicare qualche giorno in più al completamento dei lavori in corso nei cantieri – quelli attivati tra Castelletto di Abbiategrasso e Gaggiano per la messa in sicurezza di circa 7 chilometri di sponda, proprio a fianco della SS494 – anticipando alcune delle attività programmate per la prossima asciutta.

Così il commento di Alessandro Folli, presidente del Consorzio Est: «Alla luce dell’attuale situazione di scarsità idrica dovuta a un inverno senza pioggia e con pochissima neve in montagna, abbiamo deciso di ridare acqua al Naviglio Grande in due momenti differenti, lasciando il tratto interessato dai lavori in asciutta ancora per una settimana. In questo modo, preservando il più possibile risorsa idrica in vista dell’ormai imminente avvio della stagione irrigua, riusciremo ad anticipare una parte dei lavori pianificata nell’asciutta autunnale».

Nel Naviglio Martesana, in asciutta parziale, le manovre di reimmissione verranno avviate dal 4 aprile. Nel Canale Villoresi, invece, l’acqua verrà reimmessa il 19 aprile nel tratto a monte di Parabiago e il 26 aprile in quello a valle.