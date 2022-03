Appuntamento con il Cineforum de “L’Isola che non c’è”

Si terrà venerdì 25 marzo alle ore 21:00 in via Biffi 5 a Saronno la proiezione del film “Furore” diretto da John Ford

Si terrà venerdì 25 marzo alle ore 21:00 in via Biffi 5 a Saronno la proiezione del film “Furore”, tratto dall’omonimo romanzo di John Steinbeck e diretto da John Ford, che per questo film ebbe nel 1941 l’Oscar come miglior regista.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale “L’isola che non c’è” e fa parte della programmazione dei cineforum del ciclo “Uno sguardo sull’America”. Il film è considerato un classico di Hollywood: è ambientato nei primi anni trenta durante la Grande depressione e racconta il lungo e drammatico viaggio verso la California di una famiglia in cerca di lavoro e nuove opportunità.

La presentazione del film sarà a cura di Stefano Giusto. L’accesso alla sala sarà consentito con green pass e FFP2.