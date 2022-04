Il 24 aprile a Villa Arconati FAR Max Casacci presenta l’opera musicale Eartphonia

Domenica 24 aprile alle ore 16.00 a Villa Arconati FAR si terrà il secondo appuntamento di AGENDA 2030, iniziative culturali ospitate in diversi ambienti della storica villa

Max Casacci, musicista, compositore, produttore, ingegnere del suono e dj guiderà il pubblico all’ascolto con dj set di alcuni brani, tra cui Roots Wide Web. Casacci, in dialogo con Massimiliano Finazzer Flory, presenterà EARTHPHONIA, opera sonora realizzata con suoni e rumori degli ecosistemi che regolano il nostro pianeta e guiderà il pubblico all’ascolto di alcuni brani realizzati partendo dai movimenti delle radici, orientati da suoni impercettibili.

Agenda 2030 dell’ONU a Villa Arconati FAR_tra arte e scienza, natura e cultura: Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con l’Università Statale di Milano organizza 17 incontri da aprile a dicembre, ogni mese, con un programma che prevede formazione ed eventi di diverso genere artistico declinati su ognuno dei 17 obiettivi di Agenda 2030. Le iniziative includono incontri, conferenze, dialoghi, attività, spettacoli musicali e teatrali, ospitati in diversi ambienti della Villa che diventeranno le “aule” in cui affrontare questi temi, con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory.

È possibile pre-registrarsi agli appuntamenti per garantirsi un posto dalla home page del sito web http://www.villaarconati-far.it