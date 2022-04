Al Multisala Saronnese l’anteprima di “Finale a sorpresa – Official Competition”

Al Multisala Saronnese è in programma in anteprima per martedì 12 aprile la proiezione del film “Finale a sorpresa – Official Competition” con Penélope Cruz e Antonio Banderas, in uscita nei cinema il 21 aprile.

L’evento si svolge in collaborazione con Lucky Red, società di distribuzione e produzione cinematografica italiana. L’appuntamento è alle ore 21:15. L’ingresso sarà consentito solo con Super Green Pass e mascherina.