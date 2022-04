Al Palio di Legnano corse di prova con cadute, due fantini in ospedale in codice giallo

(immagine di repertorio) – Giornata complicata da diversi infortuni a Borsano di Busto Arsizio, dove nel lunedì di Pasquetta si sono svolte al centro ippico Etrea le corse di prova per il Palio di Legnano.

Sono ben quattro i fantini che nel corso della giornata hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari per altrettante cadute, due di loro si sono fatti abbastanza male e sono stati portati in pronto soccorso, uno a Legnano e uno a Busto Arsizio, in codice giallo.

Soccorso anche un cavallo che ha riportato contusioni nella caduta.