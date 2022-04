Al Teatro di Varese la “Magical Mistery Story” dei Beatles

Una storia magica e misteriosa quella dei Beatles, raccontata magistralmente da uno “storytelling” d’eccezione Carlo Massarini, ed interpretata dalla tribute band più quotata in Europa The Beatbox. Al Teatro di Varese arriva lo spettacolo “Magical Misterty Story – La magica storia dei Beatles”.

Carlo Massarini, noto conduttore televisivo e giornalista di grande successo ma soprattutto grande esperto di musica contemporanea, farà da filo conduttore raccontando la storia dei Fab Four magistralmente interpretata dai The Beatbox. Uno spettacolo pieno di ricordi e canzoni intramontabili. Il pubblico rivivrà la straordinaria epopea dei Beatles, con un’immersione totale nei favolosi Sixties, in un emozionante susseguirsi di successi indimenticabili. Gli spettatori verranno coinvolti in un percorso di emozioni tra storie e musica. Nel primo tempo si ripercorrerà la storia dagli esordi al Cavern Club di Liverpool, passando all’Ed Sullivan Show fino al memorabile concerto allo Shea Stadium. Nel secondo tempo invece si racconterà la svolta psichedelica, nella quale scenografie e costumi colorati stupiranno il pubblico in sala. Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso dalla strumentazione identica a quella usata dai Beatles nei loro storici dischi, ai vestiti confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana.