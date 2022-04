Alcedo cede a Daikin Industries il Gruppo Duplomatic MS di Parabiago

Alcedo SGR S.p.A., per conto del fondo Alcedo IV (“Alcedo”) e Daikin Industries, Ltd. (“Daikin”) hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per la cessione da parte di Alcedo a Daikin della società Duplomatic MS S.p.A. che, unitamente alle proprie controllate (di seguito “Duplomatic” o il “Gruppo”), è uno dei principali gruppi attivi nel mercato globale dei prodotti e soluzioni per il controllo di movimento per applicazioni industriali e mobili.

Alcedo, per conto del fondo Alcedo IV, ha acquisito il controllo di Duplomatic nel 2017, in partnership con il top management della società. Sotto il controllo di Alcedo, Duplomatic è cresciuta sia organicamente che tramite una serie di acquisizioni strategiche, fino a diventare leader globale nella produzione di pompe, valvole, attuatori e sistemi completi per il mercato del Fluid Power, oltre ad attuatori elettrici e, più in generale, soluzioni per il controllo di movimento, sia in ambito industriale che mobile.

La crescita globale del gruppo Duplomatic MS

Nel corso degli ultimi anni Duplomatic è cresciuta costantemente arrivando agli attuali 15 siti produttivi ubicati nei Paesi leader del mercato di riferimento, quali Italia, Germania, Regno Unito, U.S.A., Australia, Cina e India. La crescita del Gruppo è stata accelerata attraverso due acquisizioni strategiche realizzate sotto la guida di Alcedo, con un focus specifico nel settore del “Mobile”: il gruppo Hydreco (con sede nel Regno Unito e filiali in sei Paesi) nel 2019 e la società tedesca Guenter Till GmbH & Co KG Praezisionsmechanik nel 2021. Oggi il Gruppo registra un fatturato superiore a 147 milioni di euro e serve più di 5.000 clienti a livello mondiale. L’azienda ha sede in Italia, a Parabiago (in provincia di Milano).

Fatturato a 147 milioni

Michele Gallo e Marco Guidolin, Partner di Alcedo, hanno dichiarato: “Abbiamo acquisito Duplomatic nel 2017 quando la società registrava 70 milioni di Euro di ricavi e aveva una presenza diretta in tre geografie. Oggi il fatturato del Gruppo è di oltre 147 milioni di euro, con una presenza diretta in sette Paesi, in cui insistono oggi 15 diversi siti produttivi. Questo è un risultato straordinario per Duplomatic e per il suo management, che vorremmo ringraziare per la preziosa partnership che ha reso possibile il raggiungimento di risultati così ambiziosi. Siamo lieti che dopo la fase di sviluppo realizzata sotto la guida di Alcedo, Duplomatic possa ora continuare nel suo percorso di crescita affiancata da un partner industriale di livello mondiale della caratura di Daikin”.

Roberto Maddalon, CEO di Duplomatic

Roberto Maddalon, CEO di Duplomatic ha dichiarato: “Negli ultimi anni Duplomatic si è espansa rapidamente fino a diventare un fornitore chiave sia per applicazioni mobili (macchine agricole, costruzioni, macchine movimento terra), sia per applicazioni industriali. Questo successo è stato ottenuto grazie al duro lavoro di tutto l’organico del Gruppo e alla solida partnership con Alcedo. Questa relazione ci ha permesso di svilupparci a livello internazionale e affermarci come fornitore chiave e globale per i nostri clienti. Ringrazio vivamente Alcedo per l’incredibile supporto e non vedo l’ora di affrontare la prossima fase di sviluppo del nostro progetto al fianco di Daikin. La loro presenza globale ci fornirà una piattaforma unica per raggiungere ulteriori successi, continuando a perseguire i nostri ambiziosi piani di crescita”.

L’acquisto di Daikin

Daikin ha dichiarato: “Siamo molto grati ad Alcedo e Duplomatic per averci dato questa meravigliosa opportunità. Tramite la propria attività, Daikin mira a contribuire ad una società sostenibile, e per questo crediamo che Duplomatic sia il partner migliore per raggiungere quest’obiettivo nel settore dell’oleodinamica. Soprattutto in Europa, saremmo onorati di poter soddisfare la crescente richiesta di carbon neutrality per il settore industriale, essendo in grado di combinare l’ampio portafoglio di prodotti Duplomatic con la capacità unica di Daikin di progettare soluzioni tecnologiche “Hybrid” a risparmio energetico per il settore dell’oleodinamica. Inoltre, data la complementarità tra Duplomatic e Daikin in termini di prodotti, geografia e tecnologie, prevediamo che ci saranno ulteriori opportunità di crescita a livello globale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Duplomatic all’interno del gruppo Daikin e non vediamo l’ora di affrontare le prossime sfide insieme a tutti i dipendenti del gruppo Duplomatic”.

Per Alcedo l’operazione è stata seguita dai Partner Michele Gallo e Marco Guidolin, supportati dalla Senior Investment Analyst Gioia Ronchin. Alcedo è stata assistita da DC Advisory come advisor M&A in esclusiva e da Gitti and Partners come advisor legale e fiscale. Daikin è stata assistita da Bankhaus Metzler come advisor M&A in esclusiva e da Nishimura & Asahi e Gianni & Origoni come advisor legali.