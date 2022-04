Andrea Cerelli, il “professore” bustocco de L’Eredità

Da qualche tempo, a L’Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, c’è un nuovo “professore” varesino. È Andrea Cerelli, 29enne nato e cresciuto a Busto Arsizio, che ha sostituito Ginevra Pisani.

Andrea Cerelli è nato nel 1992 a Busto Arsizio nella provincia di Varese, città in cui cresce. Già dall’età di 20 anni, Andrea, ha lavorato come modello mentre studivaa economia e marketing. Dopo aver girato il mondo, sia per la carriera da modello che per quella da designer, Andrea Cerelli approda su Rai 1 come primo Professore della storia del programma L’Eredità. Nel suo passato, anche un’esperienza a New York. Ora, la televisione al fianco di Flavio Insinna.

L’Eredità è il quiz campione di ascolti più longevo della televisione italiana, in cui servono cultura generale, intuizione, velocità mentale, intelligenza e nervi d’acciaio! I concorrenti si affrontano e si sfidano nelle varie fasi di gioco per accedere alla prova finale, la popolarissima “Ghigliottina”, per poter vincere il montepremi in palio. Con alle spalle oltre 4500 puntate “L’Eredità” è giunto alla sua 20° edizione, in onda tutti i giorni alle 18.50 su Rai1.