Approvato l’accordo per chiudere il passaggio a livello di via Palude a Ternate

Il passaggio a livello di via Palude a Ternate chiuderà. Al suo posto una nuova strada permetterà agli abitanti e ai dipendenti della Whirlpool di raggiungere casa o il posto di lavoro in maggiore sicurezza. (Foto da Google Maps)

Della rimozione del passaggio a livello se ne parla da tempo. L’amministrazione, poco dopo il suo insediamento, aveva incontrato gli ingegneri di Rfi proprio per discutere a riguardo. Il progetto di Ferrovie prevedeva già allora una progressiva soppressione dei passaggi a livello lungo la tratta (in modo da rendere più sicuro ed efficiente il traffico ferroviario), tra cui quello di via Palude, definito come «un punto critico» e dove si erano già verificati alcuni incidenti.

«Il Comune – spiega il sindaco Lorenzo Baratelli – ha però richiesto la realizzazione di un’opera compensativa, che riduca i disagi per gli abitanti di via Palude e i dipendenti della Whirlpool. Abbiamo quindi approvato una convenzione che prevede la costruzione di una nuova strada di collegamento tra via Palude e via Donizetti (zona centro sociale). La deviazione verrà ricavata nello spazio adiacente alla ferrovia, dove ora si trovano i binari una volta utilizzati dalla fabbrica». In questo modo, residenti e lavoratori in arrivo da o diretti verso la provinciale potranno superare la ferrovia attraverso il sottopassaggio di via Stazione con meno rischi e senza aumentare il traffico in località di Malpaga.

L’intervento sarà condotto da Rfi, che si farà carico delle spese. I lavori sono ancora in fase di progettazione e secondo le prime stime potranno concludersi entro la fine dell’anno. «Abbiamo però insistito – aggiunge il primo cittadino – affinché Rfi promettesse di non chiudere il passaggio a livello di via Palude, prima che la nuova strada sia percorribile».