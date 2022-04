“Benvenuta ASFO Valle del Lanza, collaboriamo per il bene del territorio”

«Siamo lieti che sul territorio si stia lavorando per la costituzione di una seconda esperienza di associazione fondiaria, dopo quella promossa tra Comune di Luvinate, Ente Parco Campo dei Fiori e privati dei boschi di Luvinate nel 2021 e che, dopo un anno di lavoro, continua a crescere e a svilupparsi, l’ASFO VALLI DELLE SORGENTI (per info www.asfovallidellesorgenti.it)».

Accoglie così la notizia dell’avvio dell’iter di nascita di una nuova ASFO (ASFO Valle del Lanza tra i Comuni di Malnate, Bizzarrone, Rodero, Solbiate con Cagno, Valmorea e Vedano Olona) il presidente della prima realtà nata sul territorio del Varesotto, Alessandro Boriani, sindaco di Luvinate: «È uno strumento certamente innovativo, ma assolutamente utile per affrontare la principale criticità delle nostre aree verdi, in particolare quelle boschive: l’abbandono dei territori da parte dei privati che non hanno più alcun interesse nè economico nè sociale ad investire in opere di manutenzione, messa in sicurezza e pulizia ordinaria – commenta Boriani -. Tale stato, che perdura ormai da decenni, non è più sostenibile: un bosco o una zona verde non curati non solo sono brutti, ma diventano pericolosi per il pericolo incendi, perchè più esposti alle conseguenze di eventi climatici estremi».

«Occorre invertire la rotta e pensare ad un nuovo governo del territorio, come appunto l’esperienza delle ASFO garantisce: unire le proprietà private e pubbliche in una grande realtà che abbia l’obiettivo di curare il territorio, riavviare un’economia dei boschi, partecipare a bandi e finanziamenti per il reperimento delle risorse necessarie. Insieme a Regione Lombardia ed a altre ASFO presenti in Valtellina stiamo già lavorando molto bene e su questa strada, con tutti gli amici che vorranno esserci, proseguiremo insieme», chiosa Boriani, presidente di ASFO Valli delle Sorgenti e sindaco di Luvinate.